РИАМО - 16 мар. Рекордные 15 тысяч человек стали участниками третьего сезона зимней образовательной программы на ВДНХ в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На ВДНХ завершился третий сезон зимней образовательной программы. В ней приняли участие 15 тысяч человек – пока это рекорд. В этом сезоне слушателям предложили новые форматы. Лекции, совмещенные с выставками и живыми концертами, развивающие музыкальные занятия для малышей», – написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Образовательная программа «Знание ВДНХ» проводится с 2016 года. Она включает лекции, мастер-классы, творческие встречи, языковые занятия и концерты. Мероприятия проводятся в сотрудничестве с Русским географическим обществом, МГУ имени М. В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, МИГИП, Еврейским музеем и Центром толерантности.