РИАМО - 16 мар. Более 100 школьников и воспитанников военно-патриотических клубов в возрасте от 14 до 18 лет стали участниками командной военно-полевой игры «Стратегия победы» в подмосковном Солнечногорске, говорится в сообщении пресс-службы администрации Солнечногорского района.

«Участники военно-полевой игры «Стратегия победы» прошли полосу препятствий на время, включающую в себя альпинизм, метание гранат, стрельбу из пневматической винтовки, взятие высоты, переноску раненного и ящика с боеприпасами и минное поле», – говорится в сообщении.

Кроме того, ребята смогли принять участие в мастер-классе по сборке и разборке автомата, стрельбе из лука, а также попробовали полевую кухню.

По итогам игры первое место заняла команда лицея №8, на втором месте расположились ребята из Ложковской школы, третье место заняла команда клуба «Салют».