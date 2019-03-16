РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. В подмосковном Подольске в субботу прошла акция, посвященная пятилетию присоединения Крыма к России, в ней приняло участие около 1 тысячи человек, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Акция, посвященная пятилетию воссоединения России и Крыма, состоялась в Подольске 16 марта у Дворца молодежи на Октябрьском проспекте. Много искренних слов прозвучало во время акции. Главное, что объединяло выступления всех участников, — слова о дружбе и мире, братской помощи, поддержке и дальнейшем совместном историческом пути России и Крыма!» - говорится в сообщении.

В акции приняли участие жители, представители различных общественных организаций, в том числе ветеранских, депутаты совета депутатов городского округа Подольск, члены Подольского городского отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия «Единой России», молодежной общественной организации «Российский союз молодежи», члены Общественной палаты муниципалитета, волонтеры и другие.

«Сегодня очень значимый для всех нас день. Пять лет назад Крым и Севастополь вернулись домой - в Россию! Наша многовековая история неразрывно связана. Правда восторжествовала, расставив все на свои места. Обращаясь к молодому поколению нашего округа, хочу сказать — храните в своих сердцах историю этого важного события, в основе которого духовное единство россиян и крымчан, их память о благородстве и достоинстве предков! Крым, Севастополь, Россия — едины!», - сказала замглавы администрации по вопросам социальных коммуникаций Ирина Бабакова.

На полуострове Крым 16 марта 2014 года состоялся референдум, на котором подавляющее большинство жителей проголосовали за вхождение Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Уже на следующий день руководство Крыма провозгласило независимость полуострова от Украины, а 18 марта президент России Владимир Путин подписал межгосударственный договор, вернувший полуостров нашей стране. Этот день в Республике Крым официально признан Днем воссоединения Крыма и России.