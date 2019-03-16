РИАМО - 16 мар. В Москве завершились восьмидневные сборы перед чемпионатом мира по программированию ICPC, в кампусе МФТИ в них приняли участие 160 студентов-программистов из 20 стран, лидером дивизиона «А» стала команда МГУ имени М. В. Ломоносова, говорится в сообщении пресс-службы Центра развития ИТ-образования МФТИ.

В целом восьмидневные предфинальные сборы под эгидой Moscow Workshops ICPC 2019 проходили в Москве, Мускате (Оман) и Кампина-Гранди (Бразилия). В сборах перед чемпионатом мира по программированию приняли участие более 300 студентов из 28 стран мира. Они посещали лекции, решали контесты и разбирали задачи по спортивному программированию вместе с российскими тренерами.

«На кампусе МФТИ при поддержке компаний Huawei, Mail.Ru Group и «Яндекс» прошли обучение 160 ребят из 20 стран, в том числе из Мюнхенского технического университета, Университета Техас в Остине (США), Национального университета Сингапура и других вузов. Дистанционно в сборах приняли участие еще три вуза. Студентов тренировали известные программисты Андрей Станкевич и Михаил Тихомиров», – говорится в сообщении.

Так, лидером дивизиона «A» стала команда МГУ имени М. В. Ломоносова, второе место завоевала команда Нижегородского государственного университета, третье – МФТИ.

В специальной номинации наградили лучшие зарубежные команды из Университета Нанджунга (Китай) и Хайфского университета (Израиль). Лучшими в «дорешивании» стали команда Университета ИТМО и команда Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова.

«Сборы этого года практически в одно время объединили сразу три страны: Россию, Оман, Бразилию. На текущие сборы к нам приехали 30 финалистов ICPC. От сборов к сборам, по мере приближения финала, задачи становятся все сложнее, и все команды, принимавшие участие в сборах, показали достойный уровень», – сказал проректор МФТИ, основатель Moscow Workshops ICPC Алексей Малеев.

Он пожелал студентам успехов на фестивале MosCode и удачи в мировом финале.

Предфинальные сборы перед чемпионатом мира резюмирует фестиваль программирования MosCode, который стартовал на площадке Физтехпарка. В столицу приехали студенты из Германии, Китая, США, Италии, Сирии, Белоруссии и других стран. Финал чемпионата мира по программированию ICPC состоится в Порту (Португалия) с 31 марта по 5 апреля 2019 года.