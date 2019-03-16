РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. На перегоне «Гривно-Львовская» в Подольске 17 апреля закроют переезд на весь день, будут проводиться ремонтные работы, сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».

«В ходе работ по реконструкции 17 апреля с 10:00 до 20:00 на железнодорожном переезде 54 километра перегона «Гривно-Львовская» на первом пути будут проводить ремонтные работы», - отмечается в сообщении.

Во время работ полностью закроют движение автотранспорта на переезде на 1 километре автодороги А-107 (Симферопольско-Брестское шоссе). Водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда.