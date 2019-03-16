РИАМО - 16 мар. На юго-западе столицы задержали двух братьев, приезжих из ближнего зарубежья, подозреваемых в мошеннических действиях в сфере страхования, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

По установленным данным, злоумышленники, используя два автомобиля престижных марок, застрахованных по полису КАСКО, оформляли с подставными машинами ДТП с целью получения страховых выплат.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий оперативники УВД по ЮЗАО задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 32-летние братья, приезжие из ближнего зарубежья. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество в сфере страхования», – говорится в сообщении.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.