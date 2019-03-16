РИАМО - 16 мар. Народный артист России Михаил Кокшенов не подтвердил информацию о своей госпитализации из-за сердечного приступа, сообщает StarHit.

«Информация о том, что известный актер попал в больницу с сердечным приступом, оказалась ложной. В окружении актера слухи о его госпитализации назвали «уткой». Сам актер тоже подтвердил, что находится дома и чувствует себя хорошо», – говорится в сообщении.

Ранее ряд СМИ сообщал, что у Кокшенова случился приступ в связи с пониженным давлением, ему оказали экстренную помощь.

В октябре 2018 года Кокшенова госпитализировали с подозрением на инсульт. В конце декабря его выписали.

Актер сыграл в фильмах «Не может быть» и «Спортлото-82» Леонида Гайдая, «По улицам комод водили…» Марка Генина и Николая Ковальского. Также он сыграл в историческом фильме «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» Александра Митты, в драме «Александр маленький» Владимира Фокина и во многих других кинолентах.