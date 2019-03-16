РИАМО - 16 мар. В кинотеатре столичного Музея Победы 17 марта состоятся кинопоказы в честь пятилетия вхождения Крыма в состав России, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«Посетителям музея бесплатно покажут фильм «Крымский мост. Сделано с любовью». Сеансы начнутся в 14:30 и 17:00», – отмечается в материале.

Мелодрама режиссера Тиграна Кеосаяна вышла в прокат в 2018 году. В киноленте снимались Катерина Шпица, Сергей Никоненко, Юрий Стоянов и другие артисты.

В субботу в Москве стартовал трехдневный фестиваль «Крымская весна». Он проходит на 13 площадках в центре и округах города. Гости могут познакомиться с культурой и историей полуострова, а также с национальной кухней народов Крыма, купить фермерские продукты и авторские сувениры. Кроме того, для москвичей подготовили насыщенную развлекательную программу.