РИАМО - 16 мар. С 18 марта по 7 апреля подмосковная Госавтоинспекция проведет комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Весенние каникулы», целью которого является снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В преддверии каникул сотрудники Госавтоинспекции дополнительно посетят образовательные организации, где проведут комплекс мероприятий с детьми по безопасности дорожного движения. Также сотрудники Госавтоинспекции Московской области проведут профилактические мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение нарушений правил дорожного движения, связанных с перевозкой детей и непредоставлением преимущества в движении пешеходам», – говорится в сообщении.

В местах массового пребывания граждан запланировано проведение тематических социально значимых акций «Засветись! Стань заметней на дороге», «Заметный пешеход», «Пешеход на переход», «Автокресло – детям», «Ребенок – пассажир, пешеход» и других.

В ходе мероприятия «Весенние каникулы» сотрудники Госавтоинспекции примут участие в общерайонных и общешкольных родительских собраниях, заседаниях педагогических советов, на которых будут обсуждаться вопросы предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции организуют дополнительные проверки состояния улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения вблизи детских образовательных организаций и на маршрутах передвижения к ним основных групп детей. В случае выявления недостатков будут приниматься оперативные меры для их устранения.

По данным пресс-службы, за два месяца 2019 года на дорогах в Московской области зарегистрировано 43 дорожно-транспортных происшествия с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в результате которых три ребенка погибли и 43 получили травмы различной степени тяжести.