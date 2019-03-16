РИАМО (КЛИН) - 16 мар. В городском округе Клин в нынешнем году отремонтируют 17 муниципальных дорог, из них 10 были отобраны в результате народного голосования на портале «Добродел», сообщила Клинскому информагентству глава городского округа Клин Алена Сокольская.

«Программа ремонта муниципальных дорог с привлечением субсидий из дорожного фонда на 2019 год сформирована, в нее вошли 17 дорог, как в городе, так и в сельских населенных пунктах общей площадью почти 65 тысяч квадратных метров. Также в этом году в округе будут отремонтированы 15 региональных и межмуниципальных дорог», - сказала Сокольская.

По ее словам, среди дорог, выбранных в результате голосования на портале, участок улицы Карла Маркса от улицы Гагарина до Ледового дворца, улицы Фрунзе и Фурманова, 1-й Чайковский переулок в Клину, улицы Луначарского и Некрасинская в Высоковске, улица Центральная в Спас-Заулке, дороги в деревнях Бекетово, Решоткино и поселке Марков Лес.

Сокольская отметила, что ремонтные работы будут проводиться с 1 мая по 30 сентября. Параллельно в округе ведется работа по оцифровке ям. По словам главы, на данный момент в округе оцифровано 97 ям, 38 из них уже отремонтированы.

По сведениям агентства, на сегодняшний день на городских дорогах уже стартовал ямочный ремонт «холодным асфальтом».