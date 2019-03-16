В субботу 16 марта в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве открылась одна из самых ожидаемых выставок года – ретроспектива Ильи Репина. Тех, кто ожидал увидеть привычные многочасовые очереди, как на Серова и Куинджи, ждет разочарование. Корреспондент РИАМО узнала у первых посетителей выставки, как им новые правила Третьяковки.

Новые правила

К выставке Ильи Репина, одного из самых знаменитых русских художников, которая должна вызвать ажиотаж, Третьяковка готовилась заранее и особенно тщательно. Опыт с «очередью на Серова» и ажиотажем вокруг выставки Куинджи осенью прошлого года руководство галереи явно учло.

В этот раз посетителям пообещали – очередей не будет. Первый же день работы выставки показал, что такая задача вполне реализуема.

Новое правило гласит – попасть на выставку Репина можно, только купив билет на определенную дату по предпродаже. Для этого необязательно ехать в галерею, можно совершить покупку онлайн на официальном сайте Третьяковки. Так что спонтанно приехать «на Репина» не получится.

Постоять в очереди получится лишь в том случае, если приехать раньше времени, указанного в вашем билете.

Конечно, билеты можно купить и на месте – так и поступают те, кто о нововведениях не знал. Однако билеты на ближайшие даты уже раскуплены – утром субботы в кассах Третьяковки оставались билеты только начиная с 28 марта, к 14 часам дня – лишь со 2 апреля.

Впрочем, волноваться по поводу их наличия пока точно не стоит – выставка Ильи Репина будет работать почти пять месяцев – до 18 августа.

На практике процесс входа на выставку организован действительно четко: в здание галереи на Крымском Валу пускают строго по сеансам и именным билетам.

У каждого из трех входов – своя функция. Первый вход – в кассу для покупателей билетов на будущие даты, второй – для участников программы «Друзья Третьяковской галереи», экскурсантов и посетителей с правом бесплатного прохода, третий – для посетителей с билетами.

Кроме того, сориентироваться помогают информационные сообщения.

Новых посетителей запускают каждые полчаса, при этом провести на выставке можно сколько угодно времени, хоть до закрытия, чтобы все успеть посмотреть.

Это вам не Советский Союз

Перед каждым сеансом на входе собирается небольшая очередь из 20 – 40 человек, настроение у посетителей веселое и расслабленное.

«Очень здорово, что в этот раз обошлось без очередей. До сих пор помню столпотворение перед выставкой Серова и ажиотаж, вызванный Куинджи. Я стараюсь посетить такие большие выставки в первые дни работы – чем ближе к концу, тем длиннее очереди. Но по времени получается не всегда, так что на Куинджи я в последний раз «попала» – стояла несколько часов», – делится впечатлениями студентка «Строгановки» Марина.

Ей вторит пенсионер Александр Николаевич. По его словам, Третьяковка сейчас старается идти в ногу со временем, и новая система продажи билетов очень помогает.

«Честно говоря, не думал, что им действительно удастся избежать очередей, но вот пришел и через 5 минут по билету уже пройду на выставку. Я активно пользуюсь интернетом и билеты покупаю онлайн – а если о новых правилах не знать, можно запросто прокатиться туда-обратно с надеждой отстоять в очереди», - рассуждает Александр.

И, тем не менее, на этот раз все сделано правильно, уверен он.

«Хватит уже очередей, не Советский Союз, в конце концов!», – отмечает пенсионер.

Ждать до мая

Невозможность отстоять в очереди, чтобы купить билет на текущий день и попасть на выставку уже сегодня, действительно, устраивает не всех.

У входа я встречаю растерянную женщину с двумя детьми. Она рассказывает, что привезла детей в музей, а тут новые правила – как гром среди ясного неба.

«Жалко выходного, сейчас придется придумывать какой-то «запасной» план. Мы очень ждали эту выставку, а об отсутствии билетов как можно было заранее узнать, если сайт и соцсети музея не проверять?», - говорит москвичка.

По ее словам, она была уверена, что, если приехать с утра, на выставку удастся попасть хотя бы к вечеру.

«Для нас это неожиданность. Купили билеты на май, так что посещение выставки станет еще более долгожданным», – добавляет собеседница РИАМО.

Что посмотреть на выставке

В пространстве развернувшейся на трех этажах выставки можно увидеть более трех сотен работ Ильи Репина, созданных на протяжении более полувека.

Среди них – как знакомая со школьных лет «классика» - «Не ждали», «Бурлаки на Волге», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», «Крестный ход в Курской губернии», портрет Мусоргского, так и не известные широкому кругу зрителей произведения, которые откроют новые грани таланта всенародно любимого художника.

А вот посмотреть на знаменитое полотно Репина «Иван Грозный и сын его Иван» не удастся – после недавнего покушения полотно все еще находится на реставрации.

Зато в экспозиции представлено самое масштабное полотно Репина, по иронии судьбы ставшее его последней работой, которое специально привезли в Москву из Русского музея. Эту картину, заказанную самим царем, «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в день столетнего юбилея со дня его учреждения» размером 4 на 8,5 метров Репин писал при помощи своих учеников, так как в то время уже страдал сухорукостью.

Узнать увлекательную историю создания этого шедевра Ильи Репина можно здесь.

Выставка Ильи Репина в Новой Третьяковке на Крымском Валу, 10, работает до 18 августа 2019 года.

Режим работы: 17 марта – 12:00-21:00, вторник, среда – 10:00-18:00, четверг-воскресенье – 10:00-21:00

Стоимость билетов: от 300 рублей (дети, студенты, пенсионеры и члены многодетных семей) до 600 рублей (взрослые)