РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. В микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска жильцы домов ООО «УК «Август ЖКХ» получают двойные квитанции на оплату капремонта, поэтому они попросили разъяснить, платить деньги УК или ООО «МособлЕИРЦ», сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска попросила разъяснить, кому должны платить жители за капитальный ремонт многоквартирного дома (МКД) №3 на улице Генерала Варенникова – управляющей компании ООО «УК «Август ЖКХ» или ООО «МособлЕИРЦ», так как квитанции с соответствующей графой приходят от обеих компаний.

«Дом №3 на улице Генерала Варенникова включен в региональную программу проведения капитального ремонта, фонд капитального ремонта формируется на общем счете регионального оператора. По информации фонда капремонта общего имущества (МКД) Московской области, с 1 января 2018 года фонд передал полномочия по начислению, сбору и обработке взносов единому платежному агенту – ООО «МособлЕИРЦ», – сказала завотделом надзора за формированием фондов капремонта и деятельностью регионального оператора Госжилинспекции региона Екатерина Цимлянская.

По ее словам, согласно закону «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области», собственники помещений в МКД вправе самостоятельно выбрать способ формирования фонда капремонта: перечислять взносы на специальный счет, открытый для конкретного дома, или на общий счет регионального оператора.

Владельцем специального счета может быть товарищество собственников жилья, жилищный кооператив, управляющая организация и региональный оператор. Способ формирования фонда капитального ремонта можно изменить в любое время на основании решения общего собрания собственников помещений в МКД. Законодательство РФ не предусматривает определение собранием собственников жилья управляющей организации владельцем специального счета для взносов в фонд капитального ремонта без ее согласия.

Более подробную информацию об агенте, а также по вопросам уплаты взносов на капитальный ремонт можно получить в фонде капремонта по телефонам: 8 (495) 104-28-28, 8 (495) 601-95-15, 8 (495) 601-95-16; электронной почте: post@fkr-mosreg.ru или направить письмо по адресу: 123592, Москва, улица Кулакова, дом №20, корпус 1 (этажи 4 – 7). Также можно обратиться в уполномоченный орган в сфере организации и проведения капитального ремонта – министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.