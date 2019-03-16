РИАМО (КОРОЛЕВ) - 16 мар. Школьники гимназии №5 из Королева получили дипломы межвузовской конференции по итогам научно-исследовательских работ, сообщается на странице гимназии в Instagram.

Конференция проходила в Московском государственном строительном университете. Ученица 5 класса Альбина Драцкая и ученик 11 класса Антон Федоров выступили на секции «Прикладная математика в строительстве».

«Ребята выступали перед строгим жюри и полной аудиторией студентов. Ученики гимназии №5 были награждены грамотами. Решением комиссии жюри Альбина стала абсолютным победителем и награждена дипломом 1 степени. Антон занял второе место», - говорится в сообщении.

Из-за возрастных ограничений воспитанники кружка «Юный физик - умелые руки» из гимназии №5 были допущены на конференцию в качестве исключения.

Решением жюри все победители допущены к участию в 22 международной научной конференции «Строительство - формирование среды жизнедеятельности», которая пройдет с 18 по 21 апреля.