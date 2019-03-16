РИАМО – 16 мар. Около 70 тысяч пользователей столкнулись с проблемами при использовании мессенджера Telegram, люди не могли зайти в свои аккаунты, которые были якобы удалены, сообщает газета «Ведомости».

Как отмечается в Twitter мессенджера, аккаунты не удалялись, это лишь техническая ошибка.

«Никакие данные не будут потеряны, все вернется обратно в ближайшее время. <…> Если вы успели создать новую учетную запись, не волнуйтесь. Мы заменим ее вашим предыдущим аккаунтом», – говорится в сообщении.

Жалобы на проблемы с доступом к аккаунтам начали поступать в субботу около семи часов утра по московскому времени. Больше всего жалоб поступило от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Киева.

В апреле 2018 года Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. После началась блокировка сервиса на территории России, однако добиться полного прекращения его работы на данный момент Роскомнадзор не смог.

Ранее крупный сбой произошел в работе соцсетей Instagram и Facebook, а также мессенджера WhatsApp. Пользователи из России и других стран столкнулись с проблемами при входе в учетную запись, при отправке и получении сообщений, а также обновлении ленты новостей. В Instagram и Facebook заявили, что сбои не были вызваны DDoS-атакой.