РИАМО - 16 мар. Информация о вырубке 60-летнего дуба на территории ВДНХ в Москве не соответствует действительности, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«В департаменте природопользования полностью опровергают данную информацию. Никакой незаконной вырубки по данному адресу не установлено», – сказал собеседник агентства.

Ранее ряд СМИ сообщал, что на ВДНХ в процессе реконструкции уничтожили 60-летний дуб за 16 миллионов.