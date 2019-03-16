РИАМО - 16 мар. Чтобы сделать жизнь граждан лучше, властям необходимо применять в работе наиболее современные и эффективные методики управления, основанные на цифровых технологиях, сообщил в субботу губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В субботу в корпоративном университете Сбербанка в Подмосковье завершился двухдневный семинар «Современные принципы эффективного управления» для членов регионального правительства, областных депутатов, глав муниципалитетов и общественных организаций. Лекции и тренинги были посвящены формированию цифрового правительства, повышению эффективности государственного сектора, кибербезопасности, экономическому росту.

«Мы в этом гостеприимном месте - спасибо корпоративному университету Сбербанка - встречаемся в шестой или седьмой раз. Каждый раз цель одна - эффективная работа команды, взаимодействие, работа на результат. Учитывая, что каждый следующий раз у нас все больше заявок на участие, команда постоянно обновляется, мы стараемся предложить наиболее интересные и полезные кейсы. В этот раз главным акцентом стала цифровизация, эффективное управление», - сказал Воробьев, закрывая семинар.

Он отметил, что все полученные на семинаре знания необходимо применять в повседневной работе.

«Я очень надеюсь, что все мы покинем эти стены с четким пониманием того, что мы должны сделать над собой усилие и должны относиться к цифровизации, к данным с большим уважением и вниманием. Мы должны использовать эти данные в работе, чтобы решать все быстро и удобно. Как следствие этой работы, будет высокое доверие к власти. Мы все понимаем, как дорого доверие, мы пришли сюда, чтобы менять, чтобы делать жизнь граждан лучше. Все новое, все полезное, что мы узнаем, должны использовать на всю катушку», - заключил Воробьев.

В прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ, которым поставил перед правительством цели до 2024 года. Данные цели прописали в 12 национальных проектах, в их число входит и нацпроект «Цифровая экономика».

Ранее президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф назвал Московскую область одним из лидеров цифровизации в стране и подчеркнул, что опыт региона в данной сфере является самым продвинутым.