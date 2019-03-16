РИАМО - 16 мар. В столице нашли 16-летнего подростка, который накануне ушел из дома и пропал, сейчас жизни и здоровью юноши ничего не угрожает, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Москве.

Утром 15 марта 16-летний юноша ушел из дома, расположенного на северо-западе Москвы, и долгое время его местонахождение было неизвестно. По факту исчезновения подростка было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Для поиска юноши был создан оперативный штаб, к работе которого были привлечены криминалисты ГСУ СКР по Москве, оперативные сотрудники ГУ МВД России по Москве, а также волонтеры.

«В настоящее время установлено местонахождение подростка, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Расследование уголовного дела продолжается, следователи выясняют все обстоятельства», – говорится в сообщении.