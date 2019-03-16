РИАМО – 16 мар. Россия примет ответные меры в связи с ранее введенными санкциями со стороны Евросоюза, сообщает Газета.ru.

Как отмечается на сайте министерства иностранных дел РФ, причина для введения ЕС ограничительных мер «поражает своим лицемерием и цинизмом», этим решением страны Евросоюза продемонстрировали неуважение к праву России на защиту своих границ.

«Россия не оставит без ответа санкции Евросоюза в отношении нескольких ее граждан из-за инцидента в Керченском проливе», – говорится в материале.

В сообщении также подчеркивается, что эти меры страны ЕС ввели в преддверии президентских выборов на Украине.

«Вызывает сожаление, что Европейский союз фактически солидаризировался с киевскими властями, перевернувшими ноябрьские события в Керченском проливе «с ног на голову», – заявили в МИДе.

Ранее в Евросоюзе продлили на полгода санкции против нескольких россиян из-за инцидента в Керченском проливе. США и Канада также ввели новые санкции против России. Под ограничения США попали шесть физических лиц и восемь юридических. Евросоюз ввел санкции против восьми человек. Самым большим получился черный список у Канады: 114 физлиц и 15 предприятий.

Пятого ноября 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали. В итоге корабли были со стрельбой задержаны, все 24 члена экипажей арестованы.