РИАМО - 16 мар. На фестивале «Крымская весна» в Москве гостей ждут более 360 мастер-классов для детей и взрослых, свыше 70 выступлений творческих коллективов, а также гастрономические лекции, исторические игры, спектакли и КВН, говорится в сообщении оргкомитета цикла мероприятий «Московские сезоны».

В субботу в Москве стартовал трехдневный фестиваль «Крымская весна». Он проходит на 13 площадках в центре и округах города. Гости могут познакомиться с культурой и историей полуострова, а также с национальной кухней народов Крыма, купить фермерские продукты и авторские сувениры. Кроме того, для москвичей подготовили культурную программу.

«За три дня фестиваля на его площадках пройдет более 360 мастер-классов и более 70 выступлений творческих коллективов. Благодаря интерактивным историческим программам все желающие побывают в Генуэзской крепости XV века, в экспедиции XIX века, на балу начала XX века, в «Артеке», – говорится в сообщении.

На Тверской площади раскинулась «Ялтинская набережная» с музыкой, танцами и увлекательными творческими занятиями. В павильоне «Гостиная» специалисты рассказывают гостям фестиваля о свойствах разных эфирных масел и проводят аромадегустацию, также здесь можно принять участие в мастер-классах по созданию дизайнерских вещиц из крымских цветов.

В выходные в большом амфитеатре парка «Зарядье» пройдет международный фестиваль Koktebel Jazz Party. В медиацентре в субботу состоится public talk «Путешествие по Крыму» с участием писателя Захара Прилепина. В «Заповедном посольстве» пройдут творческие занятия.

В субботу и в воскресенье в парке Горького пройдет большой праздник спорта и музыки. Все дни фестиваля на площади Революции будут проходить гастрономические лекции. На Манежной площади в субботу можно отправиться в «Крымское путешествие» по следам историка и этнографа Василия Кондараки.

Юных гостей фестиваля на площадках ждут десятки мастер-классов – кулинарных и творческих. Например, на площади Революции научат готовить крымский плов. На Ореховом бульваре будут готовить блюда по походным рецептам, здесь же открылась выставка военных костюмов времен осады Севастополя.

Площадка на Митинской улице станет центром знакомства с историей и архитектурой Крыма, а на Городецкой улице все три фестивальных дня гостей ждет игровая программа «Генуэзцы в Крыму».

По вечерам на площадках фестиваля «Крымская весна» будут проходить показы спектаклей и концерты.