РИАМО – 16 мар. Сбой в вещании радиостанций «Говорит Москва» и «Эхо Москвы» произошел в субботу из-за повреждения кабеля строителями, сообщается на сайте «Говорит Москва».

Трансляция радиостанции «Говорит Москва» прервалась в 13:18. «Эхо Москвы» с этого же момента стало не доступно в регионах.

«Техническая служба агентства «Россия сегодня», которая обеспечивает вещание радиостанции «Говорит Москва», сообщила, что причиной происшествия стали проблемы провайдера «Синтерра». Сигнал не поступал на передатчик в «Останкино», – отмечается в материале.

По информации на сайте, обе радиостанции вернулись в эфир радиостанций в 14:36.