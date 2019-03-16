РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. В микрорайоне Климовск Подольска жители бояться заходить в свой подъезд после того, как строительная компания начала и бросила ремонт многоквартирного дома, остались леса, начала осыпаться штукатурка, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась, что в доме №12 на улице Ленина летом 2018 года начали делать ремонт дома, покрасили одну стену и бросили. При этом строительный инвентарь и мусор так и не убрали. Леса опасно располагаются при входе в подъезд. Жители звонили в администрацию горокруга, на что получили ответ, что это не в их компетенции. В конце зимы стена на третьем этаже начала осыпаться, обвалился большой слой штукатурки и оголились кирпичи. Она попросила принять меры.

«В настоящее время проводится капитальный ремонт фасада дома №12 на улице Ленина. При проведении проверки выявили отслоение штукатурного слоя фасада. По результатам проверки направили письмо в министерство ЖКХ Московской области, Фонд капитального ремонта и подрядной организации, проводившей ремонт, об устранении выявленных нарушений (копия письма прилагается). Подрядная организация приняла меры по ограждению опасных пешеходных зон», - сказал замглавы администрации по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.