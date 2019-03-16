РИАМО - 16 мар. В Москве начинается активная фаза реализации программы «Мой район», с момента запуска программы уже удалось решить порядка 300 волновавших жителей проблем, касающихся благоустройства, работы поликлиник, маршрутов транспорта, сообщается на персональном сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Он уточнил, что сегодня удалось решить уже порядка 300 проблем, волновавших жителей конкретных районов. Остальные наказы находятся в стадии выполнения.
«Я всегда, с первых дней работы мэром, придерживался идеологии: «Москва – город без окраин». В каждом районе Москвы жители вправе иметь достойные условия для жизни и равные возможности для получения качественных услуг», – заявил столичный градоначальник.
Собянин привел в качестве примера модернизацию школьного образования.
«В свое время мы поставили задачу сделать доступным качественное образование. Чтобы в Москве было не только несколько элитных школ, но в каждом районе дети могли посещать достойную, качественную школу», – уточнил мэр.
Также проводится модернизация поликлиник и больниц. Крупнейшая программа – развитие транспорта – направлена на то, чтобы каждый москвич имел в шаговой доступности качественный общественный транспорт.
В настоящее время правительство Москвы начинает активную фазу реализации программы «Мой район». В ходе второго этапа программы удастся посмотреть, как эта работа отразилась на жизни каждого района, что уже сделано, а что еще предстоит сделать. Второй вариант программы «Мой район» – это набор действий по созданию комфортных условий для жизни москвичей в каждом районе.
В ближайшие дни на портале mos.ru заработает специальный раздел с подробным описанием программы «Мой район». Москвичи смогут узнать, что запланировано сделать в сфере благоустройства, строительства и ремонта социальных учреждений, улучшения работы общественного транспорта и других сферах жизни своего района.
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