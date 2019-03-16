РИАМО - 16 мар. В Москве начинается активная фаза реализации программы «Мой район», с момента запуска программы уже удалось решить порядка 300 волновавших жителей проблем, касающихся благоустройства, работы поликлиник, маршрутов транспорта, сообщается на персональном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

«Эта программа родилась в прошлом году, в ходе избирательной кампании по выборам мэра. А ее инициаторами стали сами москвичи, направлявшие мне свои наказы и предложения. Большинство вопросов было привязано к конкретному району. Жители предлагали создать новый парк, улучшить работу поликлиники, изменить автобусный маршрут, решить сотни других вопросов местной жизни», – написал Собянин.

Он уточнил, что сегодня удалось решить уже порядка 300 проблем, волновавших жителей конкретных районов. Остальные наказы находятся в стадии выполнения.

«Я всегда, с первых дней работы мэром, придерживался идеологии: «Москва – город без окраин». В каждом районе Москвы жители вправе иметь достойные условия для жизни и равные возможности для получения качественных услуг», – заявил столичный градоначальник.

Собянин привел в качестве примера модернизацию школьного образования.

«В свое время мы поставили задачу сделать доступным качественное образование. Чтобы в Москве было не только несколько элитных школ, но в каждом районе дети могли посещать достойную, качественную школу», – уточнил мэр.

Также проводится модернизация поликлиник и больниц. Крупнейшая программа – развитие транспорта – направлена на то, чтобы каждый москвич имел в шаговой доступности качественный общественный транспорт.

В настоящее время правительство Москвы начинает активную фазу реализации программы «Мой район». В ходе второго этапа программы удастся посмотреть, как эта работа отразилась на жизни каждого района, что уже сделано, а что еще предстоит сделать. Второй вариант программы «Мой район» – это набор действий по созданию комфортных условий для жизни москвичей в каждом районе.

В ближайшие дни на портале mos.ru заработает специальный раздел с подробным описанием программы «Мой район». Москвичи смогут узнать, что запланировано сделать в сфере благоустройства, строительства и ремонта социальных учреждений, улучшения работы общественного транспорта и других сферах жизни своего района.