РИАМО - 16 мар. Жители подмосковного Пущина помогли бездомной собаке, которая пять дней проходила с банкой на голове, теперь спасенному животному ищут новый дом, сообщается в паблике «Подслушано в Пущино» в соцсети «ВКонтакте».

Недавно в Пущине заметили бездомную собаку с банкой на голове. Животное было напугано и не давалось в руки людям. Неравнодушные горожане решили спасти собаку, которая из-за банки не могла есть, пить и нормально дышать. В итоге животное удалось спасти, в общей сложности собака пробыла «в плену» порядка 5 дней.

«Очень нужен человек, кто взял бы собаку на ПМЖ или кураторство. Собака пять дней проходила без еды и воды с банкой на голове, сейчас она в клинике, а дальше вариантов у нее просто нет...» - говорится в посте.

Также в паблике рассказали историю спасения животного. Активистов, готовых помочь собаке, искали в соцсетях. Когда люди откликнулись, началась «спасательная операция». На деле оказалось, что поймать животное не так просто, но в итоге все закончилось благополучно – собаку удалось на время усыпить и снять банку с головы.

«Собака чуть-чуть побегала и упала. Дальше мы сняли банку и повезли ее в ветеринарную клинику «Крошка Енот», там ей сделали два катетера в передние лапки», - написал участник «спасательной операции».

Теперь некоторое время собака проведет в ветеринарной клинике, где животное стерилизуют. Горожане надеются, что после «выписки» у него появится новый дом.