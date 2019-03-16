РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. В подмосковном Подольске после жалобы жителя убрали асфальтовый скол, которые складировали после ремонта дороги на Цементном проезде, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался, что Подольское дорожное ремонтно-строительное управление (ДРСУ) после ремонта дороги на Цементном проезде, 1, складировало сколы асфальта вдоль автодороги. Администрация горокруга Подольск рассмотрела обращение по вопросу очистки проезжей части автомобильной дороги местного значения.

«Работы по очистке автомобильной дороги на Цементном проезде выполнены (фотоматериалы прилагаются)», – сказал замглавы администрации округа по дорожному комплексу Анатолий Гребенюк.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения относится к полномочиям органов местного самоуправления.