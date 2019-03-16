РИАМО - 16 мар. Объединенная авиастроительная корпорация обнародовала видео испытаний третьего опытного образца нового отечественного пассажирского самолета МС-21-300, сообщает РИА Новости.

Испытания прошли в Иркутске. На кадрах запечатлена подготовка воздушного судна к полету, встреча испытателей на летном поле и непосредственно сам полет: взлет самолета, набор высоты, маневрирование над аэродромом и благополучная посадка.

«Полет проходил на высоте до 3,5 километров при скорости до 500 километров в час и продлился 90 минут. Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Андрея Воропаева и Романа Таскаева», – говорится в сообщении.

МС-21-300 – ближне- и среднемагистральный самолет нового поколения. Салон лайнера вмещает от 150 до 211 пассажиров. Первый полет МС-21-300 состоялся в мае 2017 года. Предполагается, что серийное производство модели начнется в 2021 году.

Премьерный показ самолета МС-21-300 с пассажирским интерьером пройдет в этом году на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в подмосковном Жуковском. Авиасалон продлится с 27 августа по 1 сентября.