РИАМО - 16 мар. В субботу днем в столичных аэропортах «Домодедово», «Шереметьево», «Внуково» и подмосковном «Жуковском» задержали и отменили 36 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

По данным сервиса, в аэропорту «Внуково» три рейса задерживаются, шесть отменены. В «Домодедове» девять рейсов задержано и 11 отменено. В аэропорту «Шереметьево» задерживаются пять рейсов.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани отменен один рейс, задерживается также один.

В субботу в Москве и Подмосковье облачная погода, местами небольшие осадки, воздух в течение дня прогреется до плюс 6 градусов. Ветер южного направления дует со скоростью 5-10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха – около 60%.