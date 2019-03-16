РИАМО - 16 мар. Певица Юлия Началова перенесла хирургическое вмешательство, после которого ее состояние улучшилось, сообщается на сайте kp.ru.

По данным некоторых СМИ, московские медики провели Началовой операцию на ноге, которая закончилась обильным кровотечением, остановить которое получилось не сразу.

«Показатели жизненно важных органов улучшились», – заявила PR-директор Началовой Анна Исаева.

Также она уточнила, что операция прошла уже несколько дней назад.

«Во-первых, очаг заражения никогда не был на ступне. Начнем с этого. Во-вторых, операции никакой сегодня не было. Ее оперировали несколько дней назад», – сказала Исаева.

По данным СМИ, все началось с ссадины на ноге артистки. Мигрирующая подагра и сахарный диабет привели к тому, что за ссадиной последовал отек. В результате Началову в срочном порядке доставили в больницу, где последовал резкий скачок уровня сахара в крови. После этого Началова уже не приходила в сознание. Певица находится в искусственной коме.

Юлия Началова – российская певица и телеведущая. Известна по песням «Герой не моего романа», «Между мной и тобой», «Цветик-семицветик». Она также является ведущей шоу «Один в один» на телеканале «Россия-1».