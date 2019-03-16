РИАМО - 16 мар. В конце апреля в Москву и Подмосковье может вернуться похолодание, сообщил РИАМО заведующий лабораторией климатологии Института географии Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов.

«Осенью случается бабье лето практически регулярно, возвратное тепло, весной такое же явление – возвратное похолодание. На фоне потепления в конце апреля–мае приходит некое такое похолодание, занос холодных воздушных масс. То есть это нормальное явление для переходных сезонов: как бабье лето осенью, так и возвратное похолодание весной», – сказал Семенов.

Он добавил, что это связано с рядом причин, в том числе с сокращением снежного покрова и с динамикой атмосферной циркуляции.

По его словам, такие явления происходят практически ежегодно. Пока точного прогноза на возвратное похолодание нет.