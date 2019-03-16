РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. До конца текущего года в подмосковном Подольске откроют предприятие ООО «ЕВРОПОС ГРУПП» по производству POS–материалов (средств оформления мест продаж), сообщается на сайте администрации горокруга.

«До конца 2019 года в Подольске запланировано открытие предприятия ООО «ЕВРОПОС ГРУПП» по производству POS–материалов, завершение строительства корпуса для производства изделий из пластика компании ООО «СБС», производственного здания ООО «ПК Аллегри» для производства изделий для видеотехники», - говорится в сообщении.

Начата реализация инвестиционного проекта по строительству производственного комплекса для изготовления хлебобулочной и кондитерской продукции ЗАО БКК «Коломенский» на территории индустриального парка «Коледино». Соглашение с инвестором подписано губернатором в ходе недавнего Сочинского экономического форума.

Продолжается реализация проектов по строительству распределительного центра ООО «Вайлдберриз» в индустриальном парке «Коледино» и первой очереди проекта Industrial City в технопарке «Сынково», предусматривающего новый формат площадей для малого и среднего бизнеса.

По итогам 2018 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в Подольске превысил 36 миллиардов рублей, по сравнению с 2017 годом индекс роста составил 102,7 %. В 2018 году реализовывалось 65 инвестиционных проектов, из них завершены 16, по 49 проектам реализация продолжается.

В числе инвестиционных проектов, реализованных в промышленной сфере в 2018 году, вторая очередь по выпуску лекарственных средств на «ЗиО-Здоровье», открытие нового производственного комплекса АО «ВМС–Принт», открытие новой производственной линии компании ООО «НПО Петровакс Фарм».

По территориям промышленного роста и созданию новых промышленных площадок Подольск занимает пятое место в Подмосковье. Точками роста экономики являются индустриальные парки «Коледино» и «Валищево», технопарки «Сынково» и «Подолье». Общая площадь индустриальных парков и технопарков составляет более 500 гектар. Проектная мощность – более 13 000 рабочих мест.

Порядка 15 % численности работающих округа трудятся на 1700 предприятиях промплощадок и порядка 17 % — на 337 предприятиях складирования. В 2018 году на промплощадки привлечено 350 новых резидентов, создано 1 087 новых рабочих мест.

В настоящее время более 15 % налоговых и неналоговых доходов городского бюджета формируется поступлениями от предприятий малого и среднего бизнеса, ведущих деятельность на промплощадках и складах.