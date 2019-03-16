РИАМО - 16 мар. Российский сенатор Алексей Пушков опубликовал в своем Twitter комментарий по поводу антироссийских санкций Канады, по его мнению, ценности этой страны оставляют желать лучшего, сообщает в субботу Газета.ru.
Сенатор также отметил, что Канада после Второй мировой войны приютила многих нацистов.
«Такие там «ценности», – заявил Пушков.
США, страны ЕС и Канада ввели новые санкции против России в связи с конфликтом в Керченском проливе. Под ограничения США попали шесть физических лиц и восемь юридических. Евросоюз ввел санкции против восьми человек. Самым большим получился черный список у Канады: 114 физлиц и 15 предприятий.
Пятого ноября 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали. В итоге корабли были со стрельбой задержаны, все 24 члена экипажей были арестованы.
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