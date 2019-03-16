РИАМО - 16 мар. Российский сенатор Алексей Пушков опубликовал в своем Twitter комментарий по поводу антироссийских санкций Канады, по его мнению, ценности этой страны оставляют желать лучшего, сообщает в субботу Газета.ru.

«По словам сенатора, «высоконравственная» канадская сторона не вводила санкционные ограничения в отношении экс-президента США Джорджа Буша, бывших министров обороны Дика Чейни и Дональда Рамсфельда, которые были виновны в гибели людей в Ираке. При этом Оттава «с упоением» накладывает санкционные ограничения на российских политиков и глав госкомпаний», – говорится в сообщении.

Сенатор также отметил, что Канада после Второй мировой войны приютила многих нацистов.

«Такие там «ценности», – заявил Пушков.

США, страны ЕС и Канада ввели новые санкции против России в связи с конфликтом в Керченском проливе. Под ограничения США попали шесть физических лиц и восемь юридических. Евросоюз ввел санкции против восьми человек. Самым большим получился черный список у Канады: 114 физлиц и 15 предприятий.

Пятого ноября 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали. В итоге корабли были со стрельбой задержаны, все 24 члена экипажей были арестованы.