РИАМО - 16 мар. Эксперты Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) прогнозируют рост цен на хлеб из пшеничной муки первого и второго сортов на 5-6% в 2019 году, сообщает РИА Новости.

«Средние потребительские цены на хлеб из пшеничной муки первого и второго сортов с начала года снизились по сравнению с концом 2018 года, однако по итогам 2019-го ожидается рост стоимости продукции на 5-6%», – говорится в сообщении.

При этом данные статистики не подтверждают значительного влияния изменения цен на транспортные услуги и упаковку на цены хлебобулочных изделий.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, средние потребительские цены на хлеб из пшеничной муки первого и второго сортов в январе 2019 года снизились в целом по России на 1,1% к предыдущему месяцу. При этом цены на хлеб из пшеничной муки высшего сорта остались на уровне декабря 2018 года, стоимость хлеба из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной выросла на 0,9%.

По прогнозам экспертов гильдии, постепенное подорожание хлеба и хлебобулочной продукции ожидается в течение всего года.