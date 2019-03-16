РИАМО - 16 мар. С 2016 года Мосгосэкспертиза согласовала 11 проектов реконструкции, реставрации и капитального ремонта городских усадеб в столице, в частности, согласован проект реставрации северного крыла усадьбы Цуриковых в районе Хамовники, сообщается на сайте комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

«Как неоднократно заявлял мэр Москвы Сергей Собянин, сохранение культурного наследия является приоритетным направлением деятельности правительства столицы. Ежегодно в городе реставрируются сотни объектов культурного наследия, а число исторических памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сокращается. Детальная, тщательно выверенная экспертиза проектной документации по объектам культурного наследия – важная часть деятельности Мосгосэкспертизы», – отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Так, с 2016 года Мосгосэкспертиза согласовала проекты реставрации северного крыла усадьбы Цуриковых в районе Хамовники, усадьбы П. В. Цигель в Сокольниках, городской усадьбы А. П. Карамышевой на Рождественском бульваре, городской усадьбы Н. А. Сумарокова – Н. А. Тюляевой в Басманном районе, городских усадеб на улицах Пречистенка и Пятницкой и в Вознесенском переулке.

Кроме того, за этот период согласовали проект по сохранению с приспособлением для современного использования объектов ансамбля «Яузская городская больница». Также специалисты Мосгосэкспертизы выдали положительные заключения по трем объектам усадьбы Воронцово.