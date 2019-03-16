РИАМО - 16 мар. Согласно подсчетам экспертов риелторской компании «Инком-недвижимость», на вторичном рынке столицы почти четверть квартир находятся в «убитом» состоянии, сообщает РИА Новости.

Согласно исследованию вторички, у 26% квартир, выставленных на продажу в старой Москве, низкие качественные характеристики. Собственники готовы продавать такое жилье с 10-30% скидками.

«По классификации риелторов, «убитое» жилье делится на пять основных категорий: «бабушкины» (наследственные) квартиры, жилье алкоголиков и наркоманов, квартиры после пожара, затопления и недвижимость в ветхих и аварийных домах», – говорится в сообщении.

Так, «бабушкины» квартиры – это 10% общего объема предложения вторичного жилья столицы. Наследники чаще предпочитают скинуть в цене, нежели привести жилье в порядок. На такие квартиры в среднем предлагают скидку в 10%. Скидку до 15% можно найти на «бабушкины» варианты, которые практически непригодны для проживания из-за сильнейших неприятных запахов и тотальной антисанитарии.

Кроме того, вторичный рынок столицы на 3% состоит из жилья, которое раньше принадлежало собственникам с алкогольной или наркозависимостью, часто превращавших жилье в притон, нередко стоящих на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансере. Такими объектами чаще интересуются перекупщики, которые скупают их со скидкой не менее 20%.

Скидку в 30% можно получить на квартиры с явными следами пожара или затопления.

По данным аналитиков, доля объектов в ветхих и аварийных домах на вторичном рынке Москвы составляет 13%. Порядка 5% покупателей московской вторички специально подбирают аварийный объект, надеясь бесплатно переселиться в новый дом.