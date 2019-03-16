РИАМО - 16 мар. За зимний период с территории столичного района Северное Медведково вывезли порядка 54 тысяч кубометров снега, в настоящее время работы по вывозу снега находятся в завершающей стадии, сообщил журналистам в субботу заместитель директора ГБУ «Жилищник района Северное Медведково» по благоустройству Артем Минин.

«На данный момент мы уже завершаем вывоз снега с территории района. За этот сезон мы вывезли примерно 54 тысячи кубометров. На данный момент мы проводим активно работы по ворошению снега с целью его дальнейшего таяния», – сказал Минин.

Он добавил, что также проводятся работы по очистке ливневых канализаций от наледи и освобождению пространства от снега вблизи деревьев.