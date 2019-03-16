РИАМО – 16 мар. Московские медики провели певице Юлии Началовой операцию на ноге, которая закончилась обильным кровотечением, остановить которое получилось не сразу, сообщает StarHit.

Началову, страдающую от ряда серьезных заболеваний, госпитализировали 8 марта в одну из столичных клиник. Чуть позже 38-летнюю исполнительницу перевели из больницы на западе Москвы в реанимацию клиники в Северо-Западном округе, поскольку для дальнейшего лечения необходимы специалисты по эндокринологии. Певица до сих пор находится в реанимации в искусственной коме.

«Врачи продолжают бороться за жизнь Юлии Началовой, которая находится в стабильно тяжелом состоянии в медикаментозной коме. <…> Из анонимных источников поступила информация о том, что недавно певице была сделана операция на ноге. Напомним, что именно стертая ступня стала причиной, по которой она обратилась в клинику, где случилось обострение ее состояния», – говорится в статье.

По информации издания, после операции у певицы началось сильное кровотечение, которое не сразу удалось остановить. Характер хирургического вмешательства не уточняется, однако ранее были высказаны предположения, что из-за начавшейся гангрены Началовой может грозить ампутация.

После операции певица продолжает находиться в коме, к ней допускают только родителей. Сейчас у Началовой могут развиться осложнения, одним из которых является отек легких.

«Она не приходит в себя, находится в состоянии сна, из которого пока ее не выводят. У Юлии были родители – больше никого не пускают. Сейчас никаких медицинских вмешательств не будет, жизнедеятельность организма поддерживают. Единственное серьезное опасение медиков – существующий риск отека легких», – рассказал врач.

Издание отмечает, что все началось с ссадины на ноге артистки. Мигрирующая подагра и сахарный диабет привели к тому, что за ссадиной последовал отек. В результате артистку в срочном порядке доставили в больницу, где последовал резкий скачок уровня сахара в крови. После этого Началова уже не приходила в сознание.

Юлия Началова – российская певица и телеведущая. Известна по песням «Герой не моего романа», «Между мной и тобой», «Цветик-семицветик». Она также является ведущей шоу «Один в один» на телеканале «Россия-1».