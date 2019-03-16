РИАМО - 16 мар. В Москве в рамках подготовки к весеннему паводку обследовали 3,3 тысячи километров водосточной сети, сообщил журналистам в субботу заместитель начальника эксплутационно-гидротехнического района 3 ГУП «Мосводосток» Алексей Симонов.

«Мы проводим работы по очистке водосточной сети, это в рамках подготовки к весеннему паводку. Уже обследовано 3,3 тысячи километров водосточной сети. Также еще проводятся работы по обследованию и очистке коллекторов. Обследовано уже 780 километров коллекторов», – сказал Симонов.

Он добавил, что также проводятся работы на открытых руслах рек.

Как отмечается в справочном материале, для подготовки к весеннему паводку с ноября по март специалистами ГУП «Мосводосток» на сооружениях городской водосточной сети выполняются специальные мероприятия и работы: обследование и очистка от мусора водосточных коллекторов, очистка от снега и наледи водоприемных колодцев и прочее. В рамках подготовки к пропуску весеннего паводка была проведена очистка около 48 тысяч водосточных колодцев вручную и отремонтировано свыше 3,5 тысяч колодцев.

«Установившиеся стабильно положительные значения температуры позволяют развернуть работы по приведению в порядок и дворовых территорий после зимы. Для ускорения таяния производится ворошение снега на газонах. В завершающей стадии находится работа по вывозу снега. За текущую зиму со дворов и улиц округа вывезено почти 2 миллиона кубометров снега», – отмечается в материале.