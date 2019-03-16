РИАМО - 16 мар. На территории ТиНАО экстренные службы Москвы провели учения по подготовке к весеннему половодью, в них приняли участие более 20 организаций, 153 сотрудника чрезвычайных служб и 51 единица техники, сообщается на сайте департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

«В период весеннего половодья предметом особого внимания становятся территории Троицкого и Новомосковского округов. Именно здесь мы проводим учения, в ходе которых отрабатываем возможные ситуации по ликвидации последствий. Сегодня же мы увидели, как работают спасатели. Мы готовы прийти на помощь населению в случае большой воды. На сегодняшний день на территориях ТиНАО есть восемь населенных пунктов, которые могут быть подвержены затоплению», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он добавил, что в ходе учений были представлены образцы техники для проведения спасательных и аварийных работ, а также работ, связанных с вопросами тепловодоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения.

«Наша цель и задача – прийти на помощь в любую секунду, и сегодня мы продемонстрировали, что для этого достаточно технических средств и, самое главное, опыта и профессионализма наших сотрудников», – отметил Бирюков.

В масштабных учениях приняли участие органы исполнительной власти и местного самоуправления, более 20 организаций, 153 сотрудника чрезвычайных служб столицы и 51 единица техники. Учения проходили под руководством ГУ МЧС России по Москве и департамента ГОЧСиПБ. В ходе учений последовательно отрабатывались все этапы, включая получение информации о происшествии, оповещение жителей, мониторинг обстановки, оказание помощи пострадавшим, проведение аварийно-спасательных работ.

Основная цель учений – отработка действий по предотвращению возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций, экологических и природных происшествий, связанных с пропуском весеннего половодья на территории города Москвы.

Ежегодно весеннее половодье беспокоит жителей России. В Москве такой угрозы нет, но на территории Троицкого и Новомосковского округов проблема разлива рек и затопления низин существует, так как в ТиНАО более 400 водных объектов. Общая численность населения этих округов составляет более 360 тысяч человек.