РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 мар. В субботу порядка 70 спортсменов приняли участие в чемпионате региона по ездовому спорту в подмосковном Красногорске, сообщил президент федерации ездового спорта Московской области Алексей Панков.

«Сегодня (16 марта – ред.) в Красногорске проходят соревнования, которые имеют статус чемпионата Московской области. Принимают участие около 70 спортсменов и, по грубым подсчетам, около 200 собак», - сказал Панков.

Он отметил, что это отборочные соревнования, и по итогам сформируют состав сборной команды региона, которая выступит на чемпионате России.

«Сегодня проходят гонки на короткие дистанции. В следующие выходные спортсмены будут соревноваться на длинные. В воскресенье (24 марта – ред.) проведем фестиваль, на котором хотим познакомить красногорцев с ездовым спортом. Дети смогут постоять с собаками, пообниматься. Кто-то, возможно, захочет встать на лыжи и проехать с собаками», - сказал Панков.

Он добавил, что федерация ездового спорта планирует и далее проводить соревнования в Красногорске.

«В конце 2018 года мы открыли трассу возле реки Синички. Летом планируем освоить территорию, почистить и подготовить к серьезным соревнованиям трассы. Через пару лет хотим принять здесь чемпионат мира», - поделился Панков.