РИАМО - 16 мар. Социальные сети помогают муниципальным властям информировать жителей о проводимой работе и получать от населения обратную связь, сообщил в субботу глава подмосковного городского округа Королев Александр Ходырев.

В корпоративном университете Сбербанка в Подмосковье проходит двухдневный семинар «Современные принципы эффективного управления» для членов регионального правительства, областных депутатов и глав муниципалитетов. Первый тренинг был посвящен формированию командных отношений. В субботу проходит второй день семинара.

«Instagram - это одна из форм подачи материала жителям. Я в прямом эфире в Instagram провожу совещания, это позволяет по комментариям отслеживать, что волнует жителей», - сказал Ходырев журналистам.

Он отметил, что также соцсети позволяют в режиме реального времени следить за состоянием строящихся объектов.

«У нас 12 проектных офисов, все работают в электронном виде и мы их связали между собой. Созданы чаты по каждому строящемуся объекту», - заключил Ходырев.