РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. В подмосковном Подольске началась спортивная Универсиада среди студентов учреждений средне-профессионального и высшего образования, в ней принимает участие более 500 человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга Подольск.

«Более 500 человек принимают участие в спортивной Универсиаде студентов учреждений средне-профессионального и высшего образования Подольска. Спортивные мероприятия проводятся под девизом «Спорт как средство борьбы с наркотиками». Победителя определят в мае», - говорится в сообщении.

В общей сложности молодым людям предстоит пройти 10 этапов Универсиады. На сегодняшний день завершены соревнования по лыжным гонкам, плаванию, шашкам и шахматам. Впереди – настольный теннис (20 марта), волейбол (27 марта), мини-футбол (8 мая), стритбол (15 мая), полиатлон (22 мая) и стрельба (29 мая).

В Универсиаде участвуют ребята из пяти учреждений высшего и средне-профессионального образования: колледжа имени Александра Никулина, Московского областного медицинского колледжа №5, Московского областного колледжа информации и технологий, университета «Синергия» и подольского колледжа «Знание».