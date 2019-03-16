РИАМО - 16 мар. В подмосковном Королеве задержали двух мужчин, которые находились в федеральном розыске за незаконное хранение и изготовление наркотиков, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городскому округу Королев в результате оперативно-разыскных мероприятий у домов на улице Первомайской и улице Октябрьской задержаны двое местных жителей 30 и 34 лет», – говорится в сообщении.

Установлено, что мужчины находятся в федеральном розыске за совершение преступлений, предусмотренных статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

По указанной статье мужчинам грозит лишение свободы на срок до 15 лет.