РИАМО - 16 мар. На Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в подмосковном Жуковском в этом году пройдет премьерный показ самолета МС-21-300 с пассажирским интерьером, сообщает Газета.ru.

«Это позволит наглядно продемонстрировать потенциальным заказчикам и будущим пассажирам одно из важнейших конкурентных преимуществ российского лайнера – повышенный уровень комфорта», – сказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

В субботу состоялся полет третьего самолета МС-21-300. Полет прошел в штатном режиме, задание выполнено полностью.

Авиасалон МАКС пройдет в этом году с 27 августа по 1 сентября на аэродроме «Раменское» в Жуковском.