РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. На слепом прослушивании шестого сезона шоу «Голос. Дети» 10-летний житель Подольска Дмитрий Ядыкин исполнил песню «Беловежская пуща» и прошел в следующий этап, его наставником стала певица Пелагея, сообщил «РИАМО в Подольске» преподаватель продюсерского центра «SK-STARS» Саша Колчак.

«Вечером 15 марта на Первом канале подольчанин и воспитанник продюсерского центра «SK-STARS» Дима Ядыкин выступил в слепых прослушиваниях главного вокального проекта страны «Голос. Дети» на Первом канале. Он прошел этот этап, теперь его наставником будет Пелагея», - сказал Колчак.

Пелагея отметила, что Ядыкину есть над чем поработать, и у него есть перспективы.