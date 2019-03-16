РИАМО - 16 мар. В небе над московским аэропортом «Шереметьево» опасно сблизились два лайнера, грузовой Boeing британской компании в этот момент уходил на второй круг, второй самолет – пассажирский – взлетал, сообщает в субботу «Интерфакс».

«Накануне вечером грузовой Boeing 747 британской авиакомпании не смог с первой попытки приземлиться в «Шереметьеве» и начал заход на второй круг, предположительно не учтя при маневре взлетавший вблизи пассажирский лайнер Москва – Пекин», – говорится в сообщении.

В момент сближения включилась система предупреждения, самолеты смогли благополучно разойтись. Обошлось без пострадавших.