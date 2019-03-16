РИАМО - 16 мар. Корпорация Boeing в течение 7–10 дней планирует выпустить обновленное программное обеспечение (ПО) для самолетов Boeing 737 MAX, в частности, будет обновлена противостопорная система и дисплеи для пилотов, сообщает ТАСС.

«Компания Boeing планирует выпустить обновленное программное обеспечение (ПО) для систем, применяемых в самолетах Boeing 737 MAX, в течение 7–10 дней. <…> Речь идет об обновлении противостопорной системы и дисплеев для пилотов», – говорится в сообщении.

Авиакомпания уже заявляла о намерении представить обновленное ПО для самолетов этой модели, при этом не указывая точные сроки.

Ранее в Эфиопии произошла авиакатастрофа, в которой погибли 157 человек, находившихся на борту Boeing 737 MAX 8. После чего котировки акций корпорации Boeing обрушились, во всем мире начали запрещать эксплуатацию этих лайнеров. Причем это уже вторая за пять месяцев трагедия с участием лайнера – в октябре самолет индонезийской авиакомпании Lion Air разбился у острова Ява, погибли 181 пассажир и восемь членов экипажа.

Позже и Росавиация закрыла воздушное пространство России для самолетов Boeing 737 MAX.

В мире насчитывается более 380 Boeing 737 MAX, их используют 59 авиакомпаний.