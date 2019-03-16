РИАМО - 16 мар. В столице начался новый цикл проекта «Бизнес-уикэнд» для старшеклассников, на однодневных тренингах им расскажут, как стать предпринимателем, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Всего пройдет 10 занятий, продолжительность каждого – 3 часа 30 минут. Лучшие ученики смогут пройти двухмесячный интенсивный курс по предпринимательству в бизнес-акселераторе.

«Цель проекта «Бизнес-уикэнд» – вдохновить на создание и развитие собственного бизнеса молодежь, которая потенциально готова связать свое карьерное развитие с предпринимательской деятельностью. Все обучение мы стараемся строить таким образом, чтобы серьезные знания давались ребятам легко и в доступной форме», – сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Он также рассказал, что по итогам первого этапа «Бизнес-уикэнда», который прошел в 2018 году, состоялся крупнейший в России молодежный форум, где участники тренингов в интерактивном формате выполняли задания с погружением в этапы создания собственного стартапа. На мероприятии собрались около 10 тысяч студентов и школьников.

Участников нового цикла ждут бизнес-квесты и задания, благодаря которым они научатся придумывать идеи и бизнес-модели для стартапов, формировать целевую аудиторию, разбираться в финансовых показателях и настраивать бизнес-процессы. Также старшеклассники получат доступ к онлайн-курсам и видеоурокам по основам предпринимательства.

В конце обучения участники пройдут онлайн-тестирование. Лучшие из них смогут пройти двухмесячный интенсивный курс по предпринимательству в бизнес-акселераторе. Это еще одна программа поддержки молодых предпринимателей, но более интенсивная и насыщенная.

Чтобы присоединиться к проекту «Бизнес-уикэнд», нужно зарегистрироваться. Присоединиться к занятиям можно на любом этапе программы.