РИАМО - 16 мар. В подмосковном Домодедове угнали внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Он добавил, что к ним обратился гражданин 1981 года рождения с заявлением о том, что его автомобиль стоимостью 2,8 миллиона рублей украли. По словам пострадавшего, внедорожник угнали от его дома в период времени с 18:00 14 марта до 08:30 15 марта.

«Пятнадцатого марта по данному факту СУ УМВД возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража», – сказал собеседник агентства.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.