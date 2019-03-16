РИАМО - 16 мар. Женщина убила своего знакомого в подмосковных Люберцах, ее задержали полицейские, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Он сообщил, что инцидент произошел по адресу: городской округ Люберцы, Комсомольский проспект. Мужчину 1963 года рождения с колото-резаным ранением госпитализировали в местную больницу, позже он скончался от полученных травм.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий <…> за совершенное преступление установлена и доставлена в следственный отдел по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области знакомая убитого – гражданка 1975 года рождения, ранее судимая», – сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».