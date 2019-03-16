РИАМО - 16 мар. Московских школьников 7–11 классов приглашают проверить знание по истории Великой Отечественной войны (ВОВ) в ходе интернет-викторины «Великие вехи великой войны», которая пройдет с 18 марта по 8 апреля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Ребятам предстоит ответить на 15 вопросов – об истории Вооруженных сил нашей страны, о ключевых событиях Великой Отечественной войны и ее полководцах. В каждом случае необходимо выбрать правильный ответ из нескольких вариантов. Викторина ограничена по времени. На один ответ отводится 60 секунд. Через 15 минут компьютер автоматически завершит тестирование», – говорится в сообщении.

Присоединиться к тестированию могут учащиеся 7–11 классов. Каждый участник сможет пройти викторину только один раз. Для этого необходимо зарегистрироваться. Ответы на вопросы будут приниматься с 18 марта по 8 апреля. Больше узнать о правилах проведения можно на официальном сайте викторины.

Интернет-викторина проводится Центром патриотического воспитания и школьного спорта. Она приурочена к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.