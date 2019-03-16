РИАМО - 16 мар. «Яндекс» приступил к тестированию новой социальной платформы «Яндекс. Аура» по поиску единомышленников с помощью искусственного интеллекта, сообщает в субботу ТАСС.

Пользователи соцсети смогут начать тестирование, получив приглашение от участника социального сервиса. Таким образом платформа будет доступна для ограниченного числа пользователей.

«Яндекс. Аура» – это социальный сервис, который на основе машинного обучения, нейронных сетей и других технологий «Яндекса» находит новых интересных людей с похожими увлечениями и окружением», – говорится в сообщении.

Бета-тестирование платформы началось недавно, оно доступно через приложение «Яндекс».

«У нас есть определенный набор гипотез и ряд главных метрик, которые мы будем проверять в рамках бета-тестирования. После этого мы примем решение о запуске. Точных сроков назвать не можем», – сообщили в пресс-службе компании.